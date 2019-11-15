Irak'ın Diyala vilayetinde 5 DEAŞ'lı öldürüldü

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 terörist öldürüldü.

AA muhabirine konuşan Yüzbaşı Polis Habib eş-Şemeri, ordu güçlerinin Diyala vilayetinin doğusundaki Hemrin Dağları'nda mevzilenen DEAŞ unsurlarına operasyon düzenlediğini söyledi.

Operasyonda 5 teröristin öldürüldüğünü kaydeden Şemeri, DEAŞ tarafından gizlenmek için kazılan 5 tünel ile içindeki mühimmatın da imha edildiğini aktardı.

Irak güvenlik güçleri, son bir aydır Kerkük, Musul ve Diyala vilayetlerinin kırsal bölgelerinde DEAŞ'a yönelik yoğun operasyonlar düzenliyor.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul başta olmak üzere Irak topraklarının üçte birini ele geçirmişti. Irak güvenlik güçleri, Aralık 2017'de söz konusu toprakları büyük ölçüde geri almıştı.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasına rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.