Irak'ın Diyala vilayetinde uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Irak'ın Diyala vilayetinde uyuşturucu operasyonu

Irak'ın Diyala vilayetinde polisin uyuşturucu kaçakçılarının bulunduğu bir adrese düzenlediği baskında 4 kişi gözaltına alındı.

Irak'ın Diyala vilayetinde polisin uyuşturucu kaçakçılarının bulunduğu bir adrese düzenlediği baskında 4 kişi gözaltına alındı. Diyala Polis Teşkilatında görevli Yüzbaşı Habib eş-Şumari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent merkezindeki bir eve düzenlenen baskında 4 kişilik uyuşturucu çetesinin çökertildiğini söyledi. Şumari, yaklaşık bir haftadır polis takibinde olan bu kişilerin, Diyala, Salahaddin ve Kerkük'te uyuşturucu kaçakçılığı ve kuryeliği yaptığını aktardı. Gözaltına alınan 4 kişinin yapılan resmi işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildiğini kaydeden Şumari, ülkede uyuşturucu kullanımında yaşanan artışın endişe verici olduğunu dile getirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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