Irak'ın Diyala vilayetinde uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Irak'ın Diyala vilayetinde polisin uyuşturucu kaçakçılarının bulunduğu bir adrese düzenlediği baskında 4 kişi gözaltına alındı.
Diyala Polis Teşkilatında görevli Yüzbaşı Habib eş-Şumari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent merkezindeki bir eve düzenlenen baskında 4 kişilik uyuşturucu çetesinin çökertildiğini söyledi.
Şumari, yaklaşık bir haftadır polis takibinde olan bu kişilerin, Diyala, Salahaddin ve Kerkük'te uyuşturucu kaçakçılığı ve kuryeliği yaptığını aktardı.
Gözaltına alınan 4 kişinin yapılan resmi işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildiğini kaydeden Şumari, ülkede uyuşturucu kullanımında yaşanan artışın endişe verici olduğunu dile getirdi.