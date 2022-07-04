(DRONE) Irak'ın doğa harikası "Bataklıklar bölgesi" kuraklığın kurbanı oldu (1)

Irak'ın güneyindeki Bataklıklar bölgesi yağışların azalmasından dolayı kuraklığa sahne olurken, bu durum bölge halkının tek gelir kapısı hayvancılığı da olumsuz etkiliyor.

Irak'ın güneyindeki Zikar (Nasiriye) vilayetine bağlı ve Fırat Nehri'nden beslenen geniş bataklık alanlarda, yağışların olmaması ve artan sıcaklıklar nedeniyle kuraklık baş gösterdi.

Yaşamının önemli bölümü suya bağlı olan ve hayvancılıkla uğraşan Bataklıklar bölgesi halkı, bu durumdan üzüntü duyuyor ve doğa harikası sayılan bölgelerinin giderek çöl alana dönüşmesinden endişe duyuyor.

"Kuraklık hayvancılık mesleğini bitirme noktasına getirdi"

Bataklıklar bölgesinde görev yapan veteriner Visam Esedi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Buradaki bölge Arap Yarımadası'nın en büyük bataklık bölgesi. Burada manda gibi büyükbaş hayvanlar yetiştiriliyor ve bu da yüzlerce insan için ekmek kapısı demek. Ancak yağmurların azalması ve hükümetin ihmali sonucu yaşanan kuraklık, hayvancılık mesleğini ciddi oranda etkiledi ve bitirme noktasına getirdi." dedi.

Bu bölgede su yönetiminde sıkıntı yaşandığına, toprak ve hava kirliliğinin bulunduğuna dikkati çeken Esedi, hükümet tarafından plan ve projelerin hayata geçirilmemesinin Bataklıklar bölgesindeki halkı "karanlık bir yaşam" mücadelesiyle baş başa bıraktığını söyledi.

"Hayvanlarımız ölecek biz de bölgeyi terk edeceğiz"

Bölge halkından manda besicisi Velid Mohan da bataklıklardaki kuraklıklardan şikayet ederek, "Su zaten aşırı tuzluydu ve şu an onu da bulamıyoruz. Hayvanlarımız ölümle karşı karşıya. İlkel yöntemlerle yaptığımız havuzlarla hayvanların su ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz ama yetmiyor." diye konuştu.

Kuraklıklardan dolayı hayvanlar için şehirden kayıklarla su taşıdıklarını ifade eden Mohan, devletin yardımından yoksun bırakıldıklarını dile getirdi.

Mohan, "Su sıkıntısından dolayı bataklıkta kuraklık hakim olacak ve hayvanlarımız da ölecek. Bizim de artık burada yaşamamız için bir nedenimiz kalmayacak, bölgemizi terk edip göç etmek zorunda kalacağız. Şehirde yaşamaya başlarsak da maddi gelirimiz ve maaşımız olmadığı için işsiz kalacağız ve açlıktan öleceğiz." ifadelerini kullandı.

"Her çiftçi 10 ile 12 mandasını kaybetti"

Bataklıklarda hayvancılıkla uğraşan Rezzak Esedi de kuraklıklardan ciddi anlamda etkilendiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Suyun bol olduğu Bataklıklar bölgesinde halk manda gibi hayvanlar yetiştiriyor, etinden ve sütünden yararlanıyordu. Kuraklıklar, buradaki kuşların ve balıkların yaşamını da tehlikeye atıyor. Yaşanan kuraklıklardan dolayı düşük seviyede bulunan su aşırı tuzlu durumda.

Gelir kaynağımız olan hayvancılık da ölmek üzere. Karşı karşıya bulunduğumuz olumsuz şartlardan dolayı her çiftçi en az 10 ile 12 mandasını kaybetti. Yöre halkı yaşamın zorlaşmasından dolayı buraları terk etmeye başladı."

Mezopotamya'nın saklı güzelliği: Bataklıklar

Irak'ın güneyindeki Bataklıklar bölgesi, Orta Doğu'nun en büyüğü olma özelliğini taşırken, Saddam rejiminin maruz bıraktığı kurutma politikası nedeniyle göç vermek zorunda kalmıştı.

Rejimin devrildiği 2003 sonrası evine dönen "Bataklık Arapları" ya da "Ahvar sakinleri" diye bilinen halk, büyük öneme sahip bölgenin mevcut hükümetlerce ihmal edilmesinden şikayetçi.

Söz konusu politika nedeniyle gittikçe küçülen Basra, Meysan ve Zikar vilayetlerinin belli kısımlarını kaplayan Bataklıklar, iklim değişikliklerinden de olumsuz etkileniyor.

2003 sonrası bölge turizme açılsa da ülkede yaşanan güvenlik sorunları ve kentteki belediyenin ihmali, buraları bakımsız ve turiste muhtaç bırakıyor.