Irak'ın Duhok kentinde, aynı aileden 5 kişide Kovid-19'un Omicron varyantı tespit edildi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Sağlık Bakanı Saman Berzenci, konuya ilişkin bir basın açıklaması yaptı.
Berzenci, Duhok'ta aynı aileden 5 kişide Omicron varyantı görüldüğünü ve yurt dışından gelen kişinin virüsü diğer aile üyelerine bulaştırdığını kaydetti.
Omicron tespit edilen kişilerin aşısız olduğunu aktaran Berzenci, sağlık durumlarının ise iyi olduğunu söyledi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Irak'ın Duhok kentinde 5 kişide Omicron varyantı görüldü - Son Dakika