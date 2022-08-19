Duhok'taki yaklaşık 14 asırlık tarihi cami zamana meydan okuyor - Son Dakika
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Duhok'taki yaklaşık 14 asırlık tarihi cami zamana meydan okuyor

19.08.2022 14:16
Duhok'taki yaklaşık 14 asırlık tarihi cami zamana meydan okuyor

Irak'ın Duhok kentinde bulunan Akre Büyük Cami, 1381 yıllık tarihine rağmen hala dimdik ayakta ve ibadet yeri olmasının yanı sıra dini ilimlerin öğretildiği bir merkez olmayı da sürdürüyor.

Irak'ın Duhok kentinde bulunan Akre Büyük Cami, 1381 yıllık tarihine rağmen hala dimdik ayakta ve ibadet yeri olmasının yanı sıra dini ilimlerin öğretildiği bir merkez olmayı da sürdürüyor.

Duhok'un Akre ilçesinde 3 bin metrekare alana kurulu cami, büyük kümbetiyle ilk bakışta fark ediliyor.

Tarihi caminin alt katı kadınlar ve zemin katı erkeklere ayrılırken, üst katında ise dini eğitimler veriliyor.

Geçmişte halkın sorunlarını çözen bir mahkeme görevi de görüyordu

Akre Büyük Cami İmam ve Vaizi Muhammed Akreyi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, caminin, İslam halifelerinden Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah döneminde yapıldığını söyledi.

Akreyi, "Aynı zamanda 1381 yıl önce Hormal Camisi adında bir ibadethane daha yapılmıştı. Bu iki kadim cami kurulduğundan beri din ve topluma hizmet için kullanıldı." dedi.

Geçmişte camiye ait eğitim kurumunun, halkın sorunlarını çözen bir mahkeme görevi de gördüğünü aktaran Akreyi, diğer ülkelerden insanların buraya gelip ilim tahsil ettiğini kaydetti.

Camide imamlık yapan dedesinin Osmanlı'dan kalma tayin belgesi var

Iraklı imam şöyle konuştu:

"Osmanlı zamanında bir tayin gerçekleştiğinde bu, padişahın onayıyla oluyordu. (Camide imamlık yapan) Büyük babamın tayinine ait bir belge bulunuyor. Bu belge Türk dilince, Arap alfabesiyle yazılmış. Cami, İstanbul'dan sadrazam tarafından ekonomik olarak desteklenmiş."

"Cami, Ezher tarafından da onaylanmış bir eğitim kurumu"

Camide temel eğitimden sonra 12. sınıfa kadar din ilimleri derslerinin verildiğini belirten Akreyi, önceki yıllarda 20-25 civarı mezun verdiklerini, bu sene ise 13 kişinin mezun edildiğini söyledi.

Akreyi, "(Cami) Aynı zamanda Ezher tarafından da onaylanmış bir eğitim kurumu. Çünkü 1956'da babamın misafirliğini yaptığı Ezher'den bazı alimler burayı ziyaret etmişti ve camiyi yerinde tespit etmişlerdi." dedi.

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Kaynak: AA

Duhok, Irak, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Duhok'taki yaklaşık 14 asırlık tarihi cami zamana meydan okuyor - Son Dakika

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