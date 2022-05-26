Irak'ın Duhok kentinde PKK saldırısında 1 Peşmerge yaralandı

Irak'ın Duhok kentinde terör örgütü PKK'nın düzenlediği saldırıda Irak Kürt Bölgesel Yönetimine (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerinden bir kişinin yaralandığı bildirildi.

Duhok'un Amedi ilçesinden Kaymakam Varşin Selman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, PKK'lı teröristlerin Amedi'ye bağlı Kani Masi nahiyesindeki Gamnerki Dağı'nda Peşmerge güçlerine saldırdığını söyledi.

Selman, terör örgütünün keskin nişancılarla düzenlediği saldırıda bir Peşmergenin yaralandığını aktardı.

Kaymakam Selman, "PKK, bu eylemleriyle Kürdistan Bölgesi'nin güvenliğini bozmak istiyor. Bunun göstergesi de sivil yerlere saldırmasıdır." ifadelerini kullandı.

IKBY Anti-Terör Birimi, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, PKK'nın Amedi'ye bağlı Eredna köyüne roketle düzenlediği saldırıda 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini duyurmuştu.