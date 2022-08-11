Iraklı yetkili, Duhok'taki Habur Nehri suyunun kuraklık nedeniyle yüzde 40 azaldığını söyledi

Irak'ın Duhok kentindeki Habur Nehri suyunun son iki yılda meydana gelen kuraklık nedeniyle yüzde 40 azaldığı belirtildi.

Zaho İlçesi Su ve Su İşleri Müdürü Selman Sındi, AA muhabirine konuya ilişkin açıklama yaptı.

Sındi, 2020 ile 2021 yıllarının ağustos aylarında Habur Nehri'nin suyunun 56 santimetre olduğunu ancak şu an 34 santimetreye kadar düştüğünü ifade etti.

"Son iki yılda kuraklık nedeniyle Habur Nehri'nin suyu Zaho'da yüzde 40 azaldı." diyen Sındi, bu nedenle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümetinin planladığı barajlardan birinin de Zaho'ya bağlı Batifa ilçesinin Barholi köyünde faaliyet yürüteceğini söyledi.

Sındi, bu barajın Habur suyunun azalmaması için bir kontrol görevi göreceğini belirtti.

Zaho'nun içme suyunun da buradan sağlandığını hatırlatan Sındi, "Nehir suyunun azalması aynı zamanda içme suyunu da etkiliyor. Bu barajın yapılmasıyla böyle bir sorun da ortadan kalkacak." ifadelerini kullandı.

160 kilometre uzunluğundaki Habur Nehri, Zaho sınırları içerisinde bulunan 47 köyden geçiyor ve Dicle Nehri'ne dökülüyor.