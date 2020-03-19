Son Dakika › Güncel › Irak'ın Duhok kentindeki selde çok sayıda ev ve araç zarar gördü - Son Dakika
Irak'ın Duhok kentindeki selde çok sayıda ev ve araç zarar gördü
6 saat önce
Irak'ın Duhok kentinde şiddetli yağışın yol açtığı selde 400 ev ile 200 araç büyük hasara uğradı.
Irak'ın Duhok kentinde şiddetli yağışın yol açtığı selde 400 ev ile 200 araç büyük hasara uğradı.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanlığı Ortak Kriz Koordinasyon Merkezi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Duhok kent merkezinde dün meydana gelen sel felaketinden en çok Beroşke Mahallesi'nin etkilendiğini belirtti.
Mahallede sel nedeniyle büyük hasar oluştuğuna işaret edilen açıklamada, suya kapılarak sürüklenen araçların üst üste yığıldığı sokak fotoğrafları paylaşıldı.
Öte yandan IKBY'deki yerel medyada çıkan haberlerde, selde 400 ev ile 200 aracın büyük zarar gördüğü ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 04:04 Kaynak: AA
Son Dakika Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi Londra'da bir grup genç, süpermarketin camlarını kırıp yağmaladı Almanya'da halk korona tedbirlerine uymuyor! Gençlerin "Korona-Partisi" tepki çekti Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi