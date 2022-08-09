Irak'taki kamplarda kalan Suriyeliler, terör örgütü YPG/PKK nedeniyle evlerine dönemiyor - Son Dakika
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Irak'taki kamplarda kalan Suriyeliler, terör örgütü YPG/PKK nedeniyle evlerine dönemiyor

09.08.2022 10:05

Irak'ın Duhok ve Erbil kentlerindeki kamplarda kalan yüzbinlerce Suriyeli, terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'deki varlığı nedeniyle yurtlarına geri gidemiyor.

Irak'ın Duhok ve Erbil kentlerindeki kamplarda kalan yüzbinlerce Suriyeli, terör örgütü YPG/ PKK'nın Suriye'deki varlığı nedeniyle yurtlarına geri gidemiyor.

Duhok kenti sınırları dahilinde 20'ye yakın mülteci kampı bulunuyor. Bunlardan Domiz 1 ve 2, Berdereş, Gevilan ile Akre kamplarında Suriyeli sığınmacılar kalıyor.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kamışlı ilçesinden Duhok'taki Domiz kampına gelen ve 11 yıldır burada yaşayan Şivan Ali, PKK nedeniyle ülkesine dönemeyenlerden biri.

Ali, "Evlerimize dönmekten umudumuzu kestik artık. Orada yaşam çok zorlaştı, şartlar çok ağır. Suriye'de asayiş olursa ve güvende olduğumuza kani olursak dönmek istiyoruz." dedi.

"PKK Suriye'de gençleri zorla silah altına alıyor"

Bir diğer Suriyeli sığınmacı İyad Hasan, istikrarın olmaması, terör saldırıları, çatışmalar ve karışıklık nedeniyle evlerine dönemediklerini kaydetti.

Hasan, "IKBY'deki Suriyeli sığınmacılar PKK nedeniyle dönmeye korkuyor. Çünkü PKK Suriye'de gençleri zorla silah altına alıyor ve onları savaştırıyor. O yüzden imkanlar el verdiği sürece oraya gitmek istemiyorum. Anne babamı da buraya getireceğim, onlar da kampta yaşasın." diye konuştu.

Başka bir Suriyeli sığınmacı Muhammed Ali ise, durumlarının kötü olduğunu anlatarak, "Uluslararası kuruluşlar yardımları kesti. Daha önce gıda kolisi getirirlerdi şimdi onu da vermiyorlar." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Irak, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak'taki kamplarda kalan Suriyeliler, terör örgütü YPG/PKK nedeniyle evlerine dönemiyor - Son Dakika

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