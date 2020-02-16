Irak'ın Duhok vilayetinde kar sevinci - Son Dakika
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Irak'ın Duhok vilayetinde kar sevinci

7 saat önce

Irak'ın Duhok vilayetinde etkili olan yoğun kar yağışı, başta çocuklar olmak üzere bölge sakinlerini sevindirdi.

Irak'ın Duhok vilayetinde kar sevinci, System.String[]

Irak'ın Duhok vilayetinde etkili olan yoğun kar yağışı, başta çocuklar olmak üzere bölge sakinlerini sevindirdi.

Türkiye sınırı yakınlarındaki Duhok vilayetinde bu yıl bazı bölgelerde kar kalınlığı 2 metreyi geçti.

Duhok'un doğusunda yer alan Akre kenti de kar yağışının en çok görüldüğü bölgeler arasında yer aldı.

Akre'deki yoğun kar yağışı, ısınma, elektrik kesintisi, yolların kapanması gibi bazı zorluklara neden olsa da başta çocuklar olmak üzere bölge sakinlerini mutlu etti.

Yerli turistlerin ilgi odağı

Kent ayrıca dağlık arazisi ve yüksek rakımı dolayısıyla yerel turistlerin de ilgi odağı haline geldi.


Iraklı Ahmed Yunus, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Akre'nin manzarası kar yağdığı zaman çok güzel oluyor ve bölge halk tarafından hayli ilgi görüyor." dedi.

Yunus, Akre'nin özellikle hem kent merkezi hem de çevresindeki dağlara kar yağışının yoğun olduğunu söyledi.

Kent ziyaretçilerinden Iraklı Kasım Said de çocuklarının karla hasret gidermesi ve temiz bir havada eğlenmeleri için bu zamanı beklediklerini ifade etti.

Kış günlerinde kara pekmez karıştırarak yediklerini ve bunu çok sevdiklerini aktaran Said, bazen de buralara gelemeyen yakınlarına kar götürdüklerini kaydetti.


Ülkenin özellikle güneyinde yaşayan Iraklılar, kar görmek, fotoğraf çektirmek için "kar gezisi" ismiyle düzenlenen etkinlikler kapsamında ülkenin kuzey bölgelerini ziyaret ediyor.


Irak'ta bu sene dağlık kuzey bölgelerde uzun yılladır kaydedilmemiş oranda kar yağışı yaşanıyor.

Türkiye, Duhok, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 11:50 Kaynak: AA
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