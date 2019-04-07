Son Dakika Haberleri: Irak'ın Elektrik Krizine Suudi Arabistan Desteği

Irak'ın Elektrik Krizine Suudi Arabistan Desteği

29 dakika önce

Irak'ın, ülkedeki elektrik krizini çözme kapsamında Suudi Arabistan'ın desteğiyle gelecek yaz üretimi 3 bin megavatlık artışla 18 bin megavata çıkarmayı planladığı bildirildi.

Irak'ın Elektrik Krizine Suudi Arabistan Desteği, System.String[]
Irak'ın, ülkedeki elektrik krizini çözme kapsamında Suudi Arabistan'ın desteğiyle gelecek yaz üretimi 3 bin megavatlık artışla 18 bin megavata çıkarmayı planladığı bildirildi.

Irak Elektrik Bakanlığı Sözcüsü Musab el-Muderris, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 gün önce Bağdat'a gelen Suudi heyetle bir araya geldiklerini ve toplantıda enerji alanındaki iş birliğine ilişkin meselelerin ele alındığını bildirdi.

Toplantıda, taraflar arasında çeşitli anlaşmalara varıldığını bildiren Muderris, "Bu anlaşmalar arasında en önemlileri, iki ülke arasında elektrik ve diğer enerji sektörlerindeki yatırım faaliyetleridir." dedi.

Suudi Arabistan'dan şirketlerin Irak ile dayanışma içerisinde olmasını ve ihtiyaca göre elektrik üretimine destek verilmesini öngören bir anlaşmaya vardıklarını aktaran Muderris, "Suudi iş insanlarını, Irak'ta elektriğin üretilmesi ve dağıtımı konusunda yatırım yapmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Elektrik üretiminde artış hedefi

Musab el-Mudderis, ülkede en çok yaz döneminde yaşanan elektrik kesintileri ile ilgili çeşitli planlar yaptıklarını, bu yaz mevcut elektrik üretimini 3 bin megavat artırarak 18 bin megavata çıkaracaklarını söyledi.

2 Nisan'da başkent Bağdat'a gelen Suudi Arabistan Ticaret ve Yatırım Bakanı Macid el-Kasbi ve beraberindeki yatırım heyeti, Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve diğer Iraklı yetkililerle bir araya gelmişti.

Irak, 2003'ten bu yana yaşadığı elektrik sıkıntısı ile ilgili olarak İran gibi komşu ülkelerden elektrik ithal ederken, Bağdat yönetiminin bu sorunu çözmek için son 12 yılda yaklaşık 40 milyar dolar harcadığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 02:58 Kaynak: AA

Bağdat, Suudi Arabistan, Irak, Güncel
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