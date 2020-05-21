Irak'ın en büyük hayvanat bahçesi açıldı - Son Dakika

Irak'ın Erbil kentinde ülkenin en büyük hayvanat bahçesi açıldı.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) doğusunda 200 dönüm arazi üzerine kurulan ülkenin en büyük hayvanat bahçesi Erbil Zoo bugün kapılarını ziyaretçilere açtı. Erbil Zoo, Irak'ın yanı sıra Ortadoğu'nun da en büyük hayvanat bahçesi konumunda bulunuyor. Hayvanat bahçesi 180 hayvana ev sahipliği yaparken, bahçenin içinde ayrıca büyük bir göl bulunuyor. Erbil Zoo Yönetim Kurulu Genel Başkanı Heriş Hoşnav, yaptığı açıklamada Erbil Zoo'nun Ortadoğu'nun en büyük hayvanat bahçesi olduğunu aktarırken, bahçede nesli tükenmek üzere olan ender hayvanların bulunduğunu açıkladı. Hoşnav, bahçeye yeni hayvanların gelmeye devam ettiğini ifade ederken, bahçeyi dünya standartlarına ulaştırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Öte yandan, Genel Başkan, gelecek aylarda bahçenin içine evcil hayvanlar için bir otel inşa etmeyi planladıklarını açıkladı.

(İHA)