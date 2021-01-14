Irak'ın Enbar vilayetinde geçen yıl 366 DEAŞ mensubu yakalandı - Son Dakika

Irak'ın Enbar vilayetinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda bir yılda 366 teröristin yakalandığı açıklandı.

Enbar Vilayeti İstihbarat Müdürü Albay Raid Ahmed, basına yaptığı açıklamada, kent merkezi ve batısında yürütülen DEAŞ operasyonlarına ilişkin bilgi verdi.

Özellikle Suriye sınırında operasyonlara yoğunluk verildiğini ifade eden Ahmed, "Güvenlik güçleri tarafından Enbar'da 2020 yılı boyunca gerçekleştirilen operasyonlarda 366 terörist yakalandı." dedi.

Operasyonlar sayesinde onlarca terör eyleminin önüne geçildiğine dikkati çeken Ahmed, yakalanan tüm teröristlerin mahkemeye sevk edildiğini belirtti.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.