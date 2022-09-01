Baas rejimi tarafından idam edilen Türkmen şehitler Erbil'de anıldı - Son Dakika
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Baas rejimi tarafından idam edilen Türkmen şehitler Erbil'de anıldı

01.09.2022 16:08
Baas rejimi tarafından idam edilen Türkmen şehitler Erbil'de anıldı

Irak'ın Erbil kentinde, 1996 yılında??????? Baas rejimi tarafından idam edilen 48 Türkmen anıldı.

Irak'ın Erbil kentinde, 1996 yılında??????? Baas rejimi tarafından idam edilen 48 Türkmen anıldı.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil Ofisinde düzenlenen anma etkinliğine, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve ITC Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Türkmen siyasi parti yetkilileri ve şehit aileleri katıldı.

Türkmen Bakan Maruf, burada yaptığı konuşmada, 31 Ağustos 1996 yılında, ITC'nin bölgedeki siyasi çekişmelerde taraf olmamasına rağmen, o dönemde Erbil'e giren Irak ordusunun ITC ofislerine baskın düzenlediğini ifade etti.

Irak ordusunun 48 Türkmen yetkiliyi Erbil'den Bağdat'a götürdüğünü aktaran Maruf, bu kişilerin hiçbir mahkeme kararı olmadan idam edildiğini söyledi.

Maruf, Türkmen yetkililerin şehit edilişinin 26. yılı münasebetiyle şehit aileleriyle bir araya geldiklerini belirterek, "Bu değerli aileler, bizim şehitlerin varlığıdır, bizim için semboldürler." dedi.

ITC olarak her zaman ve her yerde Türkmen şehitlerinin yanında olduklarını vurgulayan Maruf, "Türkmen şehitleri, Türkmenler için büyük bir varlıktır, büyük bir kutsaldır." diye konuştu.

Aydın Maruf, Türkmen şehitlerin ve şehit ailelerinin hak ve hukuklarını bütün alanlarda savunmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Erbil, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Baas rejimi tarafından idam edilen Türkmen şehitler Erbil'de anıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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