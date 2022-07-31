Aşırı sıcaklar nedeniyle buz satışları arttı - Son Dakika
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Aşırı sıcaklar nedeniyle buz satışları arttı

31.07.2022 12:52
Aşırı sıcaklar nedeniyle buz satışları arttı

Irak'ın Erbil kentinde artan sıcaklıklar nedeniyle buz kütleleri alternatif bir soğutma aracı olarak yoğun ilgi görüyor.

Irak'ın Erbil kentinde artan sıcaklıklar nedeniyle buz kütleleri alternatif bir soğutma aracı olarak yoğun ilgi görüyor.

Sıcaklıkların 45 dereceye kadar yükseldiği kentte su ve içeceklerin soğutulması amacıyla kullanılan buz kütleleri özellikle elektrik kesintilerine karşı ev ve iş yerlerinde tercih ediliyor.

Kentin kalabalık cadde ve sokaklarında çok sayıda buz satıcısı yer alıyor. Uzunluğu bir metre kadar olan bir buz kütlesi 1000 dinara (yaklaşık 12 lira) satılıyor.

Kahvehaneler, marketler, lokantalar başta olmak üzere birçok iş yeri ve evlerde bulundurulan buz kütleleri, özellikle içecek satan seyyar satıcıların olmazsa olmazları arasında yer alıyor.

Sıcaklardan dolayı son 2 ayda talep arttı

Buz satıcısı Hacı Şerzad Noherani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl yaz aylarında buz satışlarının arttığını belirterek son 2 aydır özellikle iş yerlerinden çok sipariş aldıklarını söyledi.

Geçen senelerde tatlı suyun azalması nedeniyle ülke genelinde buz kütlesine ciddi talep olduğunu hatırlatan Noherani, şimdi de aşırı sıcaklardan dolayı artan taleple karşı karşıya bulunduklarını kaydetti.

Bir diğer buz satıcısı Bilal Adil, her gün buz satın aldığı ve iş yerlerine dağıttığını söyledi.

Adil, "Normal bir günde 500 kalıp kadar satabiliyoruz ancak sıcaklığın arttığı günlerde bu 1000 veya 1200 kalıba kadar çıkabiliyor." diye konuştu.

Soğuk içeceklere ve yiyeceklere rağbet ediliyor

Sıcaklardan dolayı buz kütlelerine talep artarken vatandaşlar da özellikle gündüz vakitleri soğuk içeceklere ve dondurmalara yöneliyor.

Su satıcısı Baban Miran, günde 4 veya 5 koli su sattığını belirterek artan sıcaklıklardan dolayı satışlarının da olumlu etkilendiğini kaydetti.

Miran, "Tabii dışarıda suyu soğuk tutmak için buz kütleleri kullanıyorum. Bazen günde üç kütle kadar buz gidiyor." ifadelerini kullandı.

Dondurma satıcısı İsmail Hüseyin, "Özellikle saat 13.30 gibi satışlara başlıyorum. Tabii bu aşırı sıcaklar bizi de olumsuz etkiliyor ama aynı zamanda kazanç elde etmeme de vesile oluyor." dedi.

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Kaynak: AA

Erbil, Irak, su, Güncel, Son Dakika

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