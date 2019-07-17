Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil...
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Saldırı düzenlenen restoran ve restoranın etrafındaki güvenlik güçleri Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda çalışan bir kişi şehit oldu.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 03:38 Kaynak: AA
Saldırı düzenlenen restoran ve restoranın etrafındaki güvenlik güçleri Irak
'ın Erbil
kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye
'nin Erbil Başkonsolosluğunda çalışan bir kişi şehit oldu.
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