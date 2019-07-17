Son Dakika Haberleri: Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil...
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Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil...

3 saat önce

Saldırı düzenlenen restoran ve restoranın etrafındaki güvenlik güçleri Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda çalışan bir kişi şehit oldu.

Saldırı düzenlenen restoran ve restoranın etrafındaki güvenlik güçleri Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda çalışan bir kişi şehit oldu.
Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil...
Türkiye, Erbil, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 03:38 Kaynak: AA
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