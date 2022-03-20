Irak'ın Erbil şehrinde Nevruz Bayramı kutlandı - Son Dakika
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Irak'ın Erbil şehrinde Nevruz Bayramı kutlandı

20.03.2022 21:34
Irak'ın Erbil şehrinde Nevruz Bayramı kutlandı

Irak'ın Erbil şehrinde baharın habercisi olarak kabul edilen Nevruz Bayramı, yetkililerin katılımıyla kutlandı.

Irak'ın Erbil şehrinde baharın habercisi olarak kabul edilen Nevruz Bayramı, yetkililerin katılımıyla kutlandı.

Erbil'in Şanedar Parkı'nda düzenlenen etkinliğe, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani'nin yanı sıra siyasetçiler, yerel yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Parktaki etkinlikte nevruz ateşinin yakılmasının yanı sıra havai fişek gösterileri de gerçekleştirildi.

Süleymaniye kentinde de Mameyara tepesinde düzenlenen etkinlikle nevruz kutlandı. Yöresel kıyafetleriyle etkinliğe katılan vatandaşlar halay çekti.

Duhok kentinde yer alan ve dağlarla çevrili Akre ilçesinde ise nevruz dolayısıyla yakılan meşaleler renkli görüntüler oluşturdu.

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Nevruz Bayramı, Erbil, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak'ın Erbil şehrinde Nevruz Bayramı kutlandı - Son Dakika


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