Irak'ta iç göçmenlerin kaldığı kampta yangın çıktı - Son Dakika
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Irak'ta iç göçmenlerin kaldığı kampta yangın çıktı

06.09.2022 13:17
Irak'ta iç göçmenlerin kaldığı kampta yangın çıktı

Irak'ın Erbil vilayetindeki iç göçmenlerin bulunduğu Herşem Kampı'nda yangın çıktı.

Irak'ın Erbil vilayetindeki iç göçmenlerin bulunduğu Herşem Kampı'nda yangın çıktı. Kampta çıkan yangında bazı barakalar kullanılmaz hale geldi.

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Kaynak: AA

Erbil, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak'ta iç göçmenlerin kaldığı kampta yangın çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Irak'ta iç göçmenlerin kaldığı kampta yangın çıktı - Son Dakika
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