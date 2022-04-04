Irak'ın Felluce kentinde doğal gaz patlaması: 8 yaralı - Son Dakika
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Irak'ın Felluce kentinde doğal gaz patlaması: 8 yaralı

04.04.2022 09:37

Irak'ın Felluce kentinde doğal gaz istasyonunda meydana gelen patlamada 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Irak'ın Felluce kentinde doğal gaz istasyonunda meydana gelen patlamada 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Irak'ın Felluce kentinde doğal gaz istasyonunda patlama meydana geldi. Irak basınının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberde, Anbar vilayetine bağlı Felluce kentindeki doğal gaz istasyonunda akşam saatlerinde meydana gelen patlamada 5'i güvenlik gücü, 3'ü istasyondaki işçiler olmak üzere toplam 8 kişinin yaralandığı belirtildi.

Patlamanın gaz sızıntısı nedeniyle meydana geldiği düşünülürken, patlama sonrası çıkan yangında 4 araç ve doğalgaz pompasının kullanılamaz hale geldiği aktarıldı. Yangını söndürmek üzere bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi.

(Abdulkadir Hacıoğlu/ İHA)

Irak'ın Felluce kentinde doğal gaz patlaması: 8 yaralı
Irak'ın Felluce kentinde doğal gaz patlaması: 8 yaralı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Irak'ın Felluce kentinde doğal gaz patlaması: 8 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Irak'ın Felluce kentinde doğal gaz patlaması: 8 yaralı - Son Dakika
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