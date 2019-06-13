Irak'ın 'Fransız IŞİD militanları için milyonlarca dolar istediği' iddiasına Paris'ten yalanlama

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Trump bu kez baltayı taşa vurdu: Balinalar Prensi!

İki aşık 75 yıl sonra böyle buluştu! "Neden daha önce dönmedin"

Sevgilisini daha fazla görebilmek için uçağa "12 korsan ve patlayıcılar var" notu bıraktı