Irak'ın 'Fransız IŞİD militanları için milyonlarca dolar istediği' iddiasına Paris'ten yalanlama
2 saat önce
Fransa Dışişleri Bakanlığı, Fransız asıllı IŞİD militanlarından her biri için Iraklı yetkililerin 2 milyon dolara kadar ödeme istediği iddialarını yalanladı
Fransa Dışişleri Bakanlığı
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:53
, Fransız asıllı IŞİD militanlarından her biri için Iraklı yetkililerin 2 milyon dolara kadar ödeme istediği iddialarını yalanladı.
"Bu konuda hiçbir talep almadık." diyen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes Von Der Muhll, Bağdat
'ın yargı egemenliğine saygı duyduklarını açıkladı. Von Der Muhll ayrıca Paris
'in idam cezaları hakkındaki tutumunu da hatırlatarak, "Iraklı yetkiler bizim buna her durum ve her yerde karşı çıktığımızı biliyor." şeklinde konuştu.
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