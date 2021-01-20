Irak'ın Gaziantep Başkonsolosu Majeed'den KMTSO'ya ziyaret - Son Dakika

Irak'ın Gaziantep Başkonsolosu Majeed'den KMTSO'ya ziyaret

20.01.2021 13:15
Irak'ın Gaziantep Başkonsolosu Majeed'den KMTSO'ya ziyaret, System.String[]

Irak'ın Gaziantep Başkonsolosu Hasan Abdulwahid Majeed, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu'nu ziyaret etti.

Irak'ın Gaziantep Başkonsolosu Hasan Abdulwahid Majeed, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu'nu ziyaret etti.

Başkonsolos Majeed'i makamında kabulünde konuşan Balcıoğlu, Irak'ın Türk sanayicilerinin yoğunlukla tercih ettiği ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş'ın sanayileşme anlamında Türkiye'de önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Balcıoğlu, kentin tekstil alanında Türkiye'de ön plana çıktığını ifade etti.

Kahramanmaraş'ın üretim ve ticaret alanındaki başarılarını Majeed'e anlatan Balcıoğlu, şöyle devam etti:

"Kahramanmaraş Türkiye'nin Akdeniz bölgesinde bulunan bir ili. Kentimiz tarımın yanında iyi de bir sanayi kenti. Türkiye'nin yüzde 36 ipliğini üreten bir kent. Çelik tencerede Türkiye'nin yüzde 70 pazarına sahip bir kent. İddia ediyoruz, Türkiye'de her evde bulunan tencere ve tavanın 3 tanesinden 2"sini biz yaptık. Türkiye'de bayan ayakkabısı üretiminde 2. sıradayız. Aynı şekilde İstanbul Kapalıçarşı'dan sonra altın işlemeciliğinde 2'inci kentiz. Bunların yanında dondurmayı Irak'ın yanında 38 ülkeye satıyoruz. Türkiye'nin yüzde 20 kağıdını biz üretiyoruz ve yeni başladığımız oldukça hızlı yürüdüğümüz yazılım sektöründe hızlı adımlarla ilerliyoruz. "

Tekstil konusunda iki ülkenin iyi işler yapacağını belirten Balcıoğlu, "Irak'ta çok küçük paralarla tekstil tesisleri kurulabilir. Bizde kendilerine her türlü danışmanlığı verebiliriz. Hammadde ve tedariklerini de biz sağlayabiliriz." diye konuştu.

Majeed de Balcıoğlu'na nazik karşılamadan dolayı teşekkür ederek, "Ben buraya gelmekten dolayı çok büyük mutluluk duydum. Ben şuan size ziyarette bulunuyorsam bu sizin faziletinizden dolayıdır. Birçok ziyarette bulundum ama size olan ziyaretimiz çok ayrı. Ülkemden görevim gereği Gaziantep'e atandığımda ilk ziyaret eden sizdiniz. O yüzden sizin çok ayrı yeriniz var." dedi.

Majeed'e ziyarette, eşi Abeer Abdulkarim Sulaiman ve yardımcıları eşlik etti.

Program, Majeed ve Balcıoğlu'nun birbirlerine çeşitli hediyeler vermesinin ardından sona erdi.

Kahramanmaraş, Gaziantep, Türkiye, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak'ın Gaziantep Başkonsolosu Majeed'den KMTSO'ya ziyaret - Son Dakika


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