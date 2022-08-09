Irak hükümeti ayrıca Türkiye ile Ürdün 'den de elektrik almak için görüşmeler başlatmıştı. - ERBİL

Irak'ta meydana gelen elektrik kesintileri protesto edildi. Ülkenin güneyinde yer alan Basra kentini Bağdat 'a bağlayan anayolda protesto yapan göstericiler, yolları lastik yakarak ve barikatlar kurarak kapattı. Hükümet aleyhine sloganlar atan protestocular Zikar kentinde ise kent merkezinde yer alan Zeytin kavşağında benzer bir protesto düzenledi.

Kaynak: İHA

Bağdat, Basra, Irak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Irak'ta elektik kesintileri protesto edildi - Son Dakika

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