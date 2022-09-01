İran destekli Hazali, bir zamanlar Sadr'ın sağ kolu sayılan isimlerden biriydi. Ancak Sadr ile İran destekli Şii milis lider Hazali arasında uzun zamandır soğuk rüzgarlar esiyor.

Kaynak: AA

Basra, Irak, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Basra'da Şii iki milis grup arasındaki çatışmada 5 kişi öldü - Son Dakika

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