Basra'da Şii iki milis grup arasındaki çatışmada 5 kişi öldü - Son Dakika
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Basra'da Şii iki milis grup arasındaki çatışmada 5 kişi öldü

01.09.2022 12:13
Basra'da Şii iki milis grup arasındaki çatışmada 5 kişi öldü

Irak'ın güneyindeki Basra kentinde Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a bağlı milis grup ile İran destekli Asayib Ehlilhak Hareketi'ne bağlı Şii milisler arasında silahlı çatışma yaşandığı, olayda 5 kişinin öldüğü belirtildi.

Irak'ın güneyindeki Basra kentinde Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a bağlı milis grup ile İran destekli Asayib Ehlilhak Hareketi'ne bağlı Şii milisler arasında silahlı çatışma yaşandığı, olayda 5 kişinin öldüğü belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Basra'nın merkezinde gece yarısı Sadr'a bağlı Seraya es-Selam ve Kays el-Hazali liderliğindeki Asayib Ehlilhak Hareketi milisleri arasında silahlı çatışmalar meydana geldi.

Çatışmalarda Asayib Ehlilhak Hareketi'nden 3 milis, Sadr'a bağlı Seraya es-Selam'dan da 2 milisin öldüğü aktarıldı.

Sadr'a yakın bir sosyal medya hesabı üzerinden, Hazali'ye milislerini sokaktan toplaması için "uyarı mesajı" yayımlandı.

İran destekli Hazali, bir zamanlar Sadr'ın sağ kolu sayılan isimlerden biriydi. Ancak Sadr ile İran destekli Şii milis lider Hazali arasında uzun zamandır soğuk rüzgarlar esiyor.

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Kaynak: AA

Basra, Irak, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Basra'da Şii iki milis grup arasındaki çatışmada 5 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Basra'da Şii iki milis grup arasındaki çatışmada 5 kişi öldü - Son Dakika
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