Irak'ta çöken türbenin enkazından 3 çocuk kurtarıldı - Son Dakika
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Irak'ta çöken türbenin enkazından 3 çocuk kurtarıldı

21.08.2022 13:28
Irak'ta çöken türbenin enkazından 3 çocuk kurtarıldı

Irak'ın güneyindeki Kerbela kentinde dün meydana gelen toprak kayması nedeniyle çöken türbenin enkazından 3 çocuğun çıkarıldığı ve arama kurtarma çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Irak'ın güneyindeki Kerbela kentinde dün meydana gelen toprak kayması nedeniyle çöken türbenin enkazından 3 çocuğun çıkarıldığı ve arama kurtarma çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Irak'ın güneyindeki Kerbela kentinde dün meydana gelen toprak kayması nedeniyle çöken türbenin enkazında mahsur kalanlar için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Irak Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Bağdat, Babil, Müsenna ve Divaniye kentlerinden gelen Sivil Savunma ekiplerinin katılımıyla arama kurtarma çalışmaları kapsamında 3 çocuğun enkaz altından çıkarıldığı duyuruldu. Kurtarılan 3 çocuğun sağlık durumlarının iyi olduğu ve hastaneye sevk edildiği aktarılırken, muhtemel bir çöküntü meydana gelmemesi için çalışmaların titizlikle sürdüğü kaydedildi.

Ayrıca enkaz altında kalanlara oksijen, yiyecek ve içecek ulaştırmak için betonlarda delik açıldığı bildirildi.

Irak Sivil Savunma ekipleri enkaz altında en az 8 kişinin daha bulunduğunu belirtirken, kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü açıkladı. Dün meydana gelen olayda 6 kişinin enkaz altında mahsur kaldığı duyurulmuştu. - ERBİL

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Kaynak: İHA

Bağdat, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Irak'ta çöken türbenin enkazından 3 çocuk kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Irak'ta çöken türbenin enkazından 3 çocuk kurtarıldı - Son Dakika
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