Irak'ta çöken türbenin enkazından 4 kişinin cansız bedeni çıkarıldı

Irak'ın güneyindeki Kerbela kentinde dün meydana toprak kayması nedeniyle çöken türbenin enkazında 4 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, şu ana kadar 6 kişi enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Irak'ın güneyindeki Kerbela kentinde dün meydana gelen toprak kayması nedeniyle çöken türbenin enkazında mahsur kalanlar için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, türbenin enkazında 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edilerek, 6 kişinin enkazdan sağ olarak çıkarıldığı aktarıldı. Türbe enkazında arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. - ERBİL