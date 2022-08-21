Irak'ta çöken türbenin enkazından 4 kişinin cansız bedeni çıkarıldı - Son Dakika
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Irak'ta çöken türbenin enkazından 4 kişinin cansız bedeni çıkarıldı

21.08.2022 20:34
Irak'ta çöken türbenin enkazından 4 kişinin cansız bedeni çıkarıldı

Irak'ın güneyindeki Kerbela kentinde dün meydana toprak kayması nedeniyle çöken türbenin enkazında 4 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, şu ana kadar 6 kişi enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Irak'ın güneyindeki Kerbela kentinde dün meydana toprak kayması nedeniyle çöken türbenin enkazında 4 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, şu ana kadar 6 kişi enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Irak'ın güneyindeki Kerbela kentinde dün meydana gelen toprak kayması nedeniyle çöken türbenin enkazında mahsur kalanlar için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, türbenin enkazında 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edilerek, 6 kişinin enkazdan sağ olarak çıkarıldığı aktarıldı. Türbe enkazında arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. - ERBİL

YORUMLAR
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Kerbela'da Şiilerin kutsal makamında göçük Kerbela'da Şiilerin kutsal makamında göçük Irak'ta çöken türbenin enkazından 3 çocuk kurtarıldı Irak'ta çöken türbenin enkazından 3 çocuk kurtarıldı
Kaynak: İHA

Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Irak'ta çöken türbenin enkazından 4 kişinin cansız bedeni çıkarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Irak'ta çöken türbenin enkazından 4 kişinin cansız bedeni çıkarıldı - Son Dakika
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