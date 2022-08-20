Irak'ta türbe çöktü: 6 kişi mahsur kaldı - Son Dakika
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Irak'ta türbe çöktü: 6 kişi mahsur kaldı

20.08.2022 19:42
Irak'ta türbe çöktü: 6 kişi mahsur kaldı

Irak'ın güneyindeki Kerbela kentinde toprak kayması nedeniyle çöken türbede 6 kişi mahsur kaldı.

- Irak'ta türbe çöktü: 6 kişi mahsur kaldı

KERBELA - Irak'ın güneyindeki Kerbela kentinde toprak kayması nedeniyle çöken türbede 6 kişi mahsur kaldı.

Irak'ın güneyindeki Kerbela kentinde, şehir merkezinden 2,5 kilometre uzakta bulunan türbe, toprak kayması nedeniyle çöktü. Olay yerine Babil, Divaniye ve Müsenna kentlerinden çok sayıda sivil savunma ekipleri sevk edildi. Yetkililer, aralarında 2 çocuğun olduğu 6 kişinin çöken türbede mahsur kaldığını söyledi.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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Kaynak: İHA

Irak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Irak'ta türbe çöktü: 6 kişi mahsur kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Irak'ta türbe çöktü: 6 kişi mahsur kaldı - Son Dakika
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