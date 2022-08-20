Irak'ın güneyindeki Kerbela kentinde, şehir merkezinden 2,5 kilometre uzakta bulunan türbe, toprak kayması nedeniyle çöktü. Olay yerine Babil, Divaniye ve Müsenna kentlerinden çok sayıda sivil savunma ekipleri sevk edildi. Yetkililer, aralarında 2 çocuğun olduğu 6 kişinin çöken türbede mahsur kaldığını söyledi.

Kaynak: İHA

Irak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Irak'ta türbe çöktü: 6 kişi mahsur kaldı - Son Dakika

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