Son Dakika Haberleri: Irak'ın güneyindeki Zikar'da göstericilere müdahale
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Irak'ın güneyindeki Zikar'da göstericilere müdahale

37 dakika önce

Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetine bağlı Nasiriyye kentinde bugün yeniden başlayan gösterilere güvenlik güçleri müdahale ediyor.

Irak'ın güneyindeki Zikar'da göstericilere müdahale, System.String[]

Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetine bağlı Nasiriyye kentinde bugün yeniden başlayan gösterilere güvenlik güçleri müdahale ediyor.

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, Nasiriyye sakinleri, gösteri için kentin orta kesimindeki El-Habubi Meydanı'nda toplanmaya başladı.

Güvenlik güçleri de göstericilerin meydana ulaşmasını engellemek için müdahale etmeye başladı ancak göstericilerin meydana akın etmesini engelleyemedi.

Irak'ta Bağdat ile güneydeki kentler 1 Ekim'den bu yana "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği" nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor.

Ülkede 1 Ekim'den bu yana gösterilerde 100'den fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 4 bin kişi yaralandı.

Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 06:34 Kaynak: AA
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