Irak'ın Zikar vilayetinde valilik binası ateşe verildi - Son Dakika
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Irak'ın Zikar vilayetinde valilik binası ateşe verildi

04.10.2022 09:20

Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde bir grup protestocu, valilik binasını ateşe verdi.

Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde bir grup protestocu, valilik binasını ateşe verdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Zikar vilayetinin kent merkezi Nasiriye'de bir grup maskeli kişi sokağa çıkarak protestoya başladı.

Göstericiler daha sonra kent merkezindeki valilik binasını molotofkokteyliyle ateşe verdi. Protestocu grup olaya müdahale etmek isteyen güvenlik güçlerine taşlarla saldırdı.

Yaşananlar üzerine kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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Kaynak: AA

Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak'ın Zikar vilayetinde valilik binası ateşe verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Irak'ın Zikar vilayetinde valilik binası ateşe verildi - Son Dakika
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