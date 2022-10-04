Dünyanın en iğrenç yemekleri müzesi! İçeride Türkiye'de yapılan bir yemek de var

Kaynak: AA

Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Irak'ın Zikar vilayetinde valilik binası ateşe verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.