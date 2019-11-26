Irak'ın Halepçe kentinin yönetiminde kadınlar söz sahibi

Irak'ın Halepçe kenti

Halepçe Belediye Başkanı Kuveystan Ekrem ile röportaj

Halepçe Üniversitesi

Halepçe Üniversitesi Rektörü Mahabad Abdullah'ın öğrencilerle sohbet etmesi

Halepçe Üniversitesi Rektörü Mahabad Abdullah ile röportaj Muhafazakar yapısıyla bilinen Irak'ın Halepçe kentinde belediye, kaymakamlık ve üniversite yönetiminde kadınlar yer alıyor.

Devrik lider Saddam Hüseyin tarafından 16 Mart 1988'de Halepçe'ye düzenlenen kimyasal saldırının kadın tanıkları, bugün kentin en üst düzey görevlerinde bulunuyor.

Başarılı belediye başkanları arasında sayılan 53 yaşındaki Halepçe Belediye Başkanı Kuveystan Ekrem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte kadın yöneticiliğin güzel bir geçmişe sahip olduğunu belirtti.

Halepçe Üniversitesi Rektörü Mahabad Abdullah ise Irak'ın ilk kadın rektörü olduğunu belirterek, "Bu görevi icra etmemde iki faktör var. Birincisi kadın olarak kentte kadınların yönetimdeki tarihi yeri. İkincisi de kadın olarak bu görevin bana yüklediği sorumluluk." dedi.