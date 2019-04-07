Irak'ın İşgalinden Bu Yana Yarım Milyon İnsan Öldü - Kerkük
1 saat önce
- Irak Gazeteciler Sendikası Kerkük Şubesi binası Gazetecilerin katıldıkları panel Irak Gazeteciler Sendikası Kerkük Şubesi Başkanı Muhammed Dağıstanlı ile röportaj Kerkük Üniversitesi Birlikte Yaşam Kültürü Komisyonu Başkanı Selva Cercis ile röportaj Irak'ın ABD ve İngiltere...
- Irak
Gazeteciler Sendikası Kerkük
Şubesi binası
Gazetecilerin katıldıkları panel
Irak Gazeteciler Sendikası Kerkük Şubesi Başkanı Muhammed Dağıstanlı ile röportaj
Kerkük Üniversitesi Birlikte Yaşam Kültürü Komisyonu Başkanı Selva Cercis ile röportaj Irak'ın ABD
ve İngiltere
öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından 2003'te işgal edilmesinden sonra ülkede çıkan mezhep çatışması ve kaosta şu ana kadar yaklaşık yarım milyon insanın hayatını kaybettiği belirtildi.
Kerkük kentinde Irak Gazeteciler Sendikası tarafından "Toplumsal barışın sağlanması yönünde basının rolü" temasıyla düzenlenen panelde, ülkede 15 yılda yaşanan mezhep çatışması ve medya rolü ele alındı.
Irak Gazeteciler Sendikası Kerkük Şubesi Başkanı Muhammed Dağıstanlı, AA muhabirine, "Irak'ta mezhep savaşı nedeniyle son 15 yılda yaklaşık yarım milyon insan öldü." dedi.
Kerkük Üniversitesi Birlikte Yaşam Kültürü Komisyonu Başkanı Selva Cercis de ülkede yaşanan iç çatışmadan kaynaklı toplumsal kopukluğun giderilmesinde medyanın üzerine düşen görevin önemine değinerek, "'Irak'ta birlikte yaşam kültürünün güçlenmesi için basının rolüne ihtiyaç var." ifadesini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 06:45 Kaynak: AA
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