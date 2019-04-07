Son Dakika Haberleri: Irak'ın İşgalinden Bu Yana Yarım Milyon İnsan Öldü - Kerkük

Irak'ın İşgalinden Bu Yana Yarım Milyon İnsan Öldü - Kerkük

1 saat önce

- Irak Gazeteciler Sendikası Kerkük Şubesi binası Gazetecilerin katıldıkları panel Irak Gazeteciler Sendikası Kerkük Şubesi Başkanı Muhammed Dağıstanlı ile röportaj Kerkük Üniversitesi Birlikte Yaşam Kültürü Komisyonu Başkanı Selva Cercis ile röportaj Irak'ın ABD ve İngiltere...

Irak'ın İşgalinden Bu Yana Yarım Milyon İnsan Öldü - Kerkük, System.String[]
- Irak Gazeteciler Sendikası Kerkük Şubesi binası
Gazetecilerin katıldıkları panel
Irak Gazeteciler Sendikası Kerkük Şubesi Başkanı Muhammed Dağıstanlı ile röportaj
Kerkük Üniversitesi Birlikte Yaşam Kültürü Komisyonu Başkanı Selva Cercis ile röportaj Irak'ın ABD ve İngiltere öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından 2003'te işgal edilmesinden sonra ülkede çıkan mezhep çatışması ve kaosta şu ana kadar yaklaşık yarım milyon insanın hayatını kaybettiği belirtildi.

Kerkük kentinde Irak Gazeteciler Sendikası tarafından "Toplumsal barışın sağlanması yönünde basının rolü" temasıyla düzenlenen panelde, ülkede 15 yılda yaşanan mezhep çatışması ve medya rolü ele alındı.

Irak Gazeteciler Sendikası Kerkük Şubesi Başkanı Muhammed Dağıstanlı, AA muhabirine, "Irak'ta mezhep savaşı nedeniyle son 15 yılda yaklaşık yarım milyon insan öldü." dedi.

Kerkük Üniversitesi Birlikte Yaşam Kültürü Komisyonu Başkanı Selva Cercis de ülkede yaşanan iç çatışmadan kaynaklı toplumsal kopukluğun giderilmesinde medyanın üzerine düşen görevin önemine değinerek, "'Irak'ta birlikte yaşam kültürünün güçlenmesi için basının rolüne ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 06:45 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Kerkük, Irak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Akbük Koyu'nda Ağaç Katliamı! Manzarayı Gören Şaşkına Döndü Son Dakika! AK Parti'den İstanbul İçin Yeni Başvuru Ankara İl Seçim Kurulu'ndan AK Parti'nin Ankara Talebine Ret İstanbul'un Göbeğinde Mafya Hesaplaşması! Eşi ve Oğlunun Gözü Önünde Öldürüldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 20:06:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak'ın İşgalinden Bu Yana Yarım Milyon İnsan Öldü - Kerkük
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]