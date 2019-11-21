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Irak'ın ısı yalıtım malzemesi Türkiye'den

6 saat önce

Irak'ın Basra bölgesindeki iki şehirde yapımına devam edilen kombine çevrim santrallerine Türkiye'den yalıtım malzemesi temin edildi.

Irak'ın ısı yalıtım malzemesi Türkiye'den, System.String[]

Irak'ın Basra bölgesindeki iki şehirde yapımına devam edilen kombine çevrim santrallerine Türkiye'den yalıtım malzemesi temin edildi.


Dev enerji projelerinin yalıtım danışmanı İzocam, ENKA'nın Irak'ta gerçekleştirdiği iki projenin yalıtım işlerinde tercih ettiği marka oldu. İzocam, Irak'ın Basra bölgesindeki Samawa ve Nasiriyah şehirlerinde yapılmakta olan iki ayrı kombine çevrim santraline ürün temin etti.


Bu yıl başlayan ve 2020 yılında tamamlanması planlanan Samawa 750 MW Kombine Çevrim Elektrik Santrali projesine İzocam, 392 m2 TAŞYÜNÜ/ 1362,53 m3 XPS ürün sağladı. İzocam 2019'da başlayıp yine 2020'de tamamlanması programlanan Nasiriyah'taki DHI QAR 750 MW Kombine Çevrim Santraline de 392 M2 TAŞYÜNÜ/ 1342,80 M3 XPS ürünü temin etti. Kalitesi marka güvenliği nedeniyle tercih edilen İzocam projelere satış aşamasında teknik destek sağladı.


Yalıtım sektöründe faaliyet gösteren İzocam, Türkiye'deki projelerin yanı sıra bölgedeki diğer önemli enerji projelerine de yalıtım danışmanlığı hizmeti sağlıyor. Dünyanın birçok ülkesindeki büyük çaplı rafinerilerin kurulum projelerine ihracat gerçekleştiren İzocam, bu alandaki referans listesine daha önce Irak'taki Besmaya projesini de eklemiş ve Enka'nın ana yüklenici olarak Irak'ta gerçekleştirdiği rafineri projesine yalıtım malzemeleri ve danışmanlığı hizmeti sunmuştu. - İSTANBUL

Türkiye, İzocam, Basra, Irak, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:57 Kaynak: İHA
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