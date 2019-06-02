Irak'ın ithalatı durdurması yumurta fiyatını düşürdü
8 dakika önce
BİR Başkanı Afyon "İki haftadır Irak pazarına yumurta ihraç edemiyoruz.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 01:13
YUM-BİR Başkanı Afyon
"İki haftadır Irak
pazarına yumurta ihraç edemiyoruz. Sevk yapamadığımız için yumurtalar iç piyasaya sunuldu. Bu yüzden fiyatlarda düşüş oldu." dedi.
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