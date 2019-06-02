Son Dakika Haberleri: Irak'ın ithalatı durdurması yumurta fiyatını düşürdü
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Irak'ın ithalatı durdurması yumurta fiyatını düşürdü

8 dakika önce

BİR Başkanı Afyon "İki haftadır Irak pazarına yumurta ihraç edemiyoruz.

Irak'ın ithalatı durdurması yumurta fiyatını düşürdü, System.String[]
YUM-BİR Başkanı Afyon "İki haftadır Irak pazarına yumurta ihraç edemiyoruz. Sevk yapamadığımız için yumurtalar iç piyasaya sunuldu. Bu yüzden fiyatlarda düşüş oldu." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 01:13 
Ekonomi
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