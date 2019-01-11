Irak'ın Kaim Bölgesinde Patlama: 2 Ölü, 25 Yaralı
1 saat önce
Irak'ın Anbar iline bağlı Suriye sınırındaki Kaim bölgesinde meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin yaralandığı belirtildi.
Irak
'ın Anbar
iline bağlı Suriye
sınırındaki Kaim bölgesinde meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin yaralandığı belirtildi.
Irak'ın Anbar iline bağlı Kaim bölgesinde bu sabah meydana gelen patlamayla ilgili açıklama yapıldı. Kaim bölgesinde bir halk pazarında bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu 2 kişinin öldüğü ve 25 kişinin de yaralandığını bildirildi.
Irak İçişleri Bakanlığı
da patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiğini güvenlik güçlerinin de aralarında bulunduğu yaralıların olduğunu doğruladı. - ERBİL
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:36 Kaynak: İHA
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