Son Dakika Haberleri: Irak'ın Kerbela ilinde patlama: 12 ölü
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Irak'ın Kerbela ilinde patlama: 12 ölü

8 dakika önce

Irak'ın güneyindeki Kerbela ilinde bir minibüsün içine yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 12 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Irak'ın Kerbela ilinde patlama: 12 ölü, System.String[]

Irak'ın güneyindeki Kerbela ilinde bir minibüsün içine yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 12 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Medyası Ağından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kerbela İl Sağlık Müdürlüğü, kentin girişindeki 54. Kontrol Noktası yakınında meydana gelen patlamada 12 kişinin öldüğünü, 5 kişinin yaralandığını bildirdi.

Patlamada, araç içinde bulunan bazı kişilerin yandığını aktaran İl Sağlık Müdürlüğü, yaralıların tedavi için hastaneye kaldırıldığı bilgisini verdi.

Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 09:04 Kaynak: AA
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