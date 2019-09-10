Son Dakika Haberleri: Irak'ın Kerbela kentinde, Aşure merasiminde yaşanan izdiham sonucu 31 kişi öldü, 100 kişi yaralandı
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Irak'ın Kerbela kentinde, Aşure merasiminde yaşanan izdiham sonucu 31 kişi öldü, 100 kişi yaralandı

44 dakika önce

Irak'ın Kerbela kentinde, Aşure merasiminde yaşanan izdiham sonucu 31 kişi öldü, 100 kişi yaralandı.

Irak'ın Kerbela kentinde, Aşure merasiminde yaşanan izdiham sonucu 31 kişi öldü, 100 kişi yaralandı, System.String[]

Irak'ın Kerbela kentinde, Aşure merasiminde yaşanan izdiham sonucu 31 kişi öldü, 100 kişi yaralandı

Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:52 Kaynak: AA
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Irak'ta Aşure Günü etkinliğinde izdiham: 31 ölü, 100 yaralı
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