Irak'ın Kerbela kentinde, Aşure merasiminde yaşanan izdiham sonucu 31 kişi öldü, 100 kişi yaralandı
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Irak'ın Kerbela kentinde, Aşure merasiminde yaşanan izdiham sonucu 31 kişi öldü, 100 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:52 Kaynak: AA
Irak'ın Kerbela kentinde, Aşure merasiminde yaşanan izdiham sonucu 31 kişi öldü, 100 kişi yaralandı
Irak'ta Aşure Günü etkinliğinde izdiham: 31 ölü, 100 yaralı Polisin dur ihtarına uymayan rap sanatçısı Brian J. Quinones, canlı yayında beş el ateş edilerek öldürüldü Türkiye Özbekistan ve Sudan'da maden arayacak 710 liralık trafik cezasını ödememek için 210 bin lira harcadı