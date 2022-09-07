Irak'ta otelde yangın: 2 ölü - Son Dakika
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Irak'ta otelde yangın: 2 ölü

07.09.2022 12:33
Irak'ta otelde yangın: 2 ölü

Irak'ın Kerbela kentinde bir otelde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, dumandan etkilenen 20 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Irak'ın Kerbela kentinde bir otelde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, dumandan etkilenen 20 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Irak'ın Kerbela kentinde gece saatlerinde bir otelde yangın çıktı. Irak Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yangında biri İran vatandaşı olmak üzere 2 kişinin hayatını kaybettiği, dumandan etkilenen 20 kişinin de hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Yanan otelden aralarında turistlerin de bulunduğu 42 kişinin kurtarıldığı ifade edilen açıklamada, sivil savunma ekibinin bir kısmının da dumandan zehirlendiği belirtildi. Açıklamada, yangının güvenlik talimatlarının ihlal edilmesinden kaynaklandığı aktarıldı. - ERBİL

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Kaynak: İHA

Irak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Irak'ta otelde yangın: 2 ölü - Son Dakika

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