Irak'ın güneyindeki Kerbela kentinde toprak kayması nedeniyle çöken türbede bilanço ağırlaşıyor. Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf el-Bedir, geçen Cumartesi çöken türbeden 2'si kadın olmak üzere 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. El-Bedir ayrıca, hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiğini ve toplam 6 kişinin enkaz altından kurtarıldığını açıkladı. - KERBELA

Kaynak: İHA

Sağlık Bakanlığı, Irak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Irak'ta çöken türbede can kaybı 7'ye yükseldi - Son Dakika

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