Irak'ın Kerbela kentindeki binlerce kişi, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve beraberindeki 72 kişinin şehit edilişinin 40. gününün anıldığı "Erbain" etkinlikleri kapsamında düzenlenen matem törenlerine katıldı.
Kaynak: AA
Hz Muhammed, Irak, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Irak'ta 'Erbain' etkinlikleri - Son Dakika
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