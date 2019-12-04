Son Dakika › Güncel › Irak'ın Kerbela kentindeki Meclis binasına girmeye çalışan 15 gösterici yaralandı - Son Dakika
Irak'ın Kerbela kentindeki Meclis binasına girmeye çalışan 15 gösterici yaralandı
6 saat önce
Irak'ın güneyindeki Kerbela kentindeki Meclis binasına girmeye çalışan göstericilerden 15'inin yaralandığı açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:50 Kaynak: AA
Irak'ın güneyindeki Kerbela kentindeki Meclis binasına girmeye çalışan göstericilerden 15'inin yaralandığı açıklandı.
Kerbela polisinden Üsteğmen Hani el-Haydari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göstericilerin dün akşam da İl Meclis binasında girmeye çalıştığını, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 15 göstericinin yaralandığını söyledi.
Haydari, yaralananalar arasında göz yaşartıcı gaz bombasından etkilenenlerin de bulunduğunu ifade etti.
Göstericiler dün akşam da İl Meclis binasına girmeye çalışmış, çıkan arbedede yaralananlar olmuştu.
Irak'ta ABD üssüne roketli saldırı Terör örgütü DEAŞ'a bir darbe daha: Bağdadi'nin yardımcısı Kerkük'te yakalandı Tüm vücudunu sedef saran hasta derdine Ankara'da çare arıyor Nihal Olçok, Ahmet Davutoğlu'nun partisine katılıyor