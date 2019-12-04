Son Dakika Haberleri: Irak'ın Kerbela kentindeki Meclis binasına girmeye çalışan 15 gösterici yaralandı
Son Dakika Güncel Irak'ın Kerbela kentindeki Meclis binasına girmeye çalışan 15 gösterici yaralandı - Son Dakika

Irak'ın Kerbela kentindeki Meclis binasına girmeye çalışan 15 gösterici yaralandı

6 saat önce

Irak'ın güneyindeki Kerbela kentindeki Meclis binasına girmeye çalışan göstericilerden 15'inin yaralandığı açıklandı.

Irak'ın Kerbela kentindeki Meclis binasına girmeye çalışan 15 gösterici yaralandı, System.String[]

Irak'ın güneyindeki Kerbela kentindeki Meclis binasına girmeye çalışan göstericilerden 15'inin yaralandığı açıklandı.

Kerbela polisinden Üsteğmen Hani el-Haydari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göstericilerin dün akşam da İl Meclis binasında girmeye çalıştığını, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 15 göstericinin yaralandığını söyledi.

Haydari, yaralananalar arasında göz yaşartıcı gaz bombasından etkilenenlerin de bulunduğunu ifade etti.

Göstericiler dün akşam da İl Meclis binasına girmeye çalışmış, çıkan arbedede yaralananlar olmuştu.

Hani, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:50 Kaynak: AA
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