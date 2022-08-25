Kerkük Polis Müdürlüğü tarafından yayınlanan yazılı açıklamada, Kerkük polisinin bir ihbarı değerlendirmek üzere kent merkezindeki Panca Ali semtinde iki ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlediği belirtildi.

Kaynak: AA

Kerkük, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kerkük'te uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı - Son Dakika

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