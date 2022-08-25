Kerkük'te uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kerkük'te uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı

25.08.2022 20:48
Kerkük'te uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı

Irak'ın Kerkük kent merkezinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişinin yakalandığı bildirildi.

Irak'ın Kerkük kent merkezinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişinin yakalandığı bildirildi.

Kerkük Polis Müdürlüğü tarafından yayınlanan yazılı açıklamada, Kerkük polisinin bir ihbarı değerlendirmek üzere kent merkezindeki Panca Ali semtinde iki ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, narkotik ekiplerinin daha önce belirlenen adreslere düzenlediği baskında 9 kişinin yakalandığı aktarıldı.

Baskının yapıldığı adreslerde büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiği kaydedilen açıklamada söz konusu uyuşturucunun yurt dışından temin edildiğine vurgu yapıldı.

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Kaynak: AA

Kerkük, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kerkük'te uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kerkük'te uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı - Son Dakika
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