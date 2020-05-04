Irak'ın Kerkük kentinde 9 DEAŞ militanı yakalandı - Son Dakika

Irak'ın Kerkük kentinde bazı adreslere düzenlenen baskınlarda terör örgütü DEAŞ mensubu 9 kişi yakalandı.

Kerkük Operasyonlar Komutanı Korgeneral Saad Harbiye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük kent merkezindeki 1 Haziran Semti'nde bazı adreslere düzenledikleri baskınlarda DEAŞ'lı 9 teröristin yakalandığını belirtti.

Harbiye, yakalanan teröristlerin DEAŞ'ın Kerkük kent merkezindeki uyuyan hüce yapılanmasına mensup kişiler olduğunu ifade etti.

Söz konusu baskınların 1 Haziran Semti'nde yaşayan Kerküklülerin ihbarı üzerine gerçekleştirildiğini kaydeden Harbiye, halkın güvenlik güçlerine destek vermesinin çok öneminli olduğunu vurguladı.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de, örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen, örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.