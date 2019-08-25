Son Dakika Haberleri: Irak'ın Kerkük kentinde DEAŞ saldırısı: 5 ölü, 6 yaralı
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Irak'ın Kerkük kentinde DEAŞ saldırısı: 5 ölü, 6 yaralı

59 dakika önce

Irak'ın Kerkük kentine bağlı Dakuk ilçesinde, terör örgütü DEAŞ tarafından bir futbol halı sahasına havan mermileriyle yapılan saldırıda 5 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Irak'ın Kerkük kentinde DEAŞ saldırısı: 5 ölü, 6 yaralı, System.String[]

Irak'ın Kerkük kentine bağlı Dakuk ilçesinde, terör örgütü DEAŞ tarafından bir futbol halı sahasına havan mermileriyle yapılan saldırıda 5 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kerkük'ün Dakuk ilçesine havan saldırısı düzenlendi." ifadesini kullandı.

Saldırının ilçeye bağlı İmam Zeynelabidin köyünde bir futbol halı sahasında spor yapan Haşdı Şabi Türkmen gücüne yönelik yapıldığını aktaran Kamil, "Saldırıda 5 kişi öldü ve 6 kişi de yaralandı." şeklinde konuştu.

Havan mermilerinin köyün güney batı yönünden terör örgütü DEAŞ militanlarınca atıldığına dikkati çeken Kamil, havan saldırısıyla militanların köye girmeye çalıştığını ancak bölgede görev yapan Irak federal polis gücü tarafından engellendiğini söyledi.

Kerkük, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 03:56 Kaynak: AA
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