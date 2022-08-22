Nuri, yüklü miktardaki uyuşturucunun ele geçirilmeden önce Kerkük ve diğer kentlerde piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı bilgisini paylaştı.

Narkotik ekiplerinin ihbar üzerine kentin kuzeyindeki bir gıda deposuna düzenlediği baskında 9 milyon 568 bin uyuşturucu hap ele geçirdiğini söyleyen Nuri, uyuşturucunun yurt dışından temin edildiğini aktardı.

Kaynak: AA

Kerkük, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kerkük'te yaklaşık 10 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

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