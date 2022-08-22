Kerkük'te yaklaşık 10 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi

Irak'ın Kerkük kentinde düzenlenen operasyonda yaklaşık 10 milyon uyuşturucu hap ele geçirildiği belirtildi.
Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Amir Nuri, AA muhabirine konuya dair açıklama yaptı.
Narkotik ekiplerinin ihbar üzerine kentin kuzeyindeki bir gıda deposuna düzenlediği baskında 9 milyon 568 bin uyuşturucu hap ele geçirdiğini söyleyen Nuri, uyuşturucunun yurt dışından temin edildiğini aktardı.
Nuri, yüklü miktardaki uyuşturucunun ele geçirilmeden önce Kerkük ve diğer kentlerde piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı bilgisini paylaştı.
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