Kerkük'te yaklaşık 10 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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Kerkük'te yaklaşık 10 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi

22.08.2022 23:38
Kerkük'te yaklaşık 10 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi

Irak'ın Kerkük kentinde düzenlenen operasyonda yaklaşık 10 milyon uyuşturucu hap ele geçirildiği belirtildi.

Irak'ın Kerkük kentinde düzenlenen operasyonda yaklaşık 10 milyon uyuşturucu hap ele geçirildiği belirtildi.

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Amir Nuri, AA muhabirine konuya dair açıklama yaptı.

Narkotik ekiplerinin ihbar üzerine kentin kuzeyindeki bir gıda deposuna düzenlediği baskında 9 milyon 568 bin uyuşturucu hap ele geçirdiğini söyleyen Nuri, uyuşturucunun yurt dışından temin edildiğini aktardı.

Nuri, yüklü miktardaki uyuşturucunun ele geçirilmeden önce Kerkük ve diğer kentlerde piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı bilgisini paylaştı.

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Kaynak: AA

Kerkük, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kerkük'te yaklaşık 10 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kerkük'te yaklaşık 10 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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