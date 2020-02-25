Irak'ın Kerkük kentinde koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

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Irak'ın Kerkük kentinde koronavirüs tedbirleri
6 saat önce
Irak'ın Kerkük kentinde aynı aileden 4 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından halk virüsten korunmak için maske taktı.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:49 Kaynak: AA
Irak'ın Kerkük kentinde aynı aileden 4 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından halk virüsten korunmak için maske taktı.
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