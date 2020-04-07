Irak'ın Kerkük kentinde, Kovid-19 nedeniyle ölenler için tören düzenlendi - Son Dakika

Irak'ın Kerkük kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenler için tören düzenlendi.

Kent merkezindeki Valilik Meydanı'nda bir araya gelen sağlık personelleri, sivil savunma ekipleri, güvenlik güçleri ve yerel yetkililer koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenler için 5 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Ardından meydana yerleştirilen ses sistemleri aracılıyla ülkenin milli marşı çalındı.

Kerkük Vali Yardımcısı Ali Hummadi, burada yaptığı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Irak'ta hayatını kaybedenleri saygıyla andıklarını söyledi.

Kovid-19'dan ölenler için Allah'tan rahmet dileyen Hummadi, tedavi görenlere de acil şifa temennisinde bulundu.

Hummadi, virüsle mücadele kapsamında oluşturulan kriz masasının ciddi ve titiz çalışmaları sayesinde Kerkük'te salgına karşı olumlu adımlar atıldığını ifade etti.

Salgının önüne geçilmesi için vatandaşların Kerkük Sağlık Müdürlüğünün talimatlarını yerine getirmelerini isteyen Hummadi ayrıca vatandaşları sokağa çıkma yasağına da riayet etmeye çağırdı.

Irak'ta bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 65 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı ise 1122'ye ulaştı.