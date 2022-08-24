Kerkük'te terör örgütü DEAŞ'ın 2 mensubu öldürüldü - Son Dakika
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Kerkük'te terör örgütü DEAŞ'ın 2 mensubu öldürüldü

24.08.2022 20:34
Kerkük'te terör örgütü DEAŞ'ın 2 mensubu öldürüldü

Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ'ın 2 mensubunun öldürüldüğü bildirildi.

Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ'ın 2 mensubunun öldürüldüğü bildirildi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kerkük'ün güneyindeki Mama Dağı yakınındaki terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, teröristlere ait bölgedeki sığınaklara yönelik düzenlenen hava saldırısında 2 DEAŞ mensubunun öldürüldüğü ifade edildi.

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 4 yıldan fazla süre geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

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Kaynak: AA

Kerkük, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kerkük'te terör örgütü DEAŞ'ın 2 mensubu öldürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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