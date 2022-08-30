Terör örgütü DEAŞ, Kerkük'te iki genci kaçırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Terör örgütü DEAŞ, Kerkük'te iki genci kaçırdı

30.08.2022 12:40
Terör örgütü DEAŞ, Kerkük'te iki genci kaçırdı

Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ'ın bir köye düzenlediği saldırıda iki genci kaçırdığı belirtildi.

Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ'ın bir köye düzenlediği saldırıda iki genci kaçırdığı belirtildi.

Kerkük Polis Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ mensuplarının Kerkük'ün kuzeydoğusundaki Leylan nahiyesinin Bor köyüne saldırı düzenlediği aktarıldı.

Açıklamada, teröristlerin saldırıda köy sakini iki genci kaçırdığı ve nereye götürdükleri hakkında bilgi edinmedikleri ifade edildi.

Bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edildiği kaydedilen açıklamada, kaçırılanların bulunması için bölgede operasyon başlatıldığı bildirildi.

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.????

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Buna rağmen DEAŞ'ın söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde saldırıları sürüyor.

YORUMLAR
500
Irak'ın başkenti Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye 4 roket düştü Irak'ın başkenti Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye 4 roket düştü Irak'ta kanlı gece! En az 20 kişi öldü Irak'ta kanlı gece! En az 20 kişi öldü
Kaynak: AA

Kerkük, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Terör örgütü DEAŞ, Kerkük'te iki genci kaçırdı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:35 400 bine yakın kişiyi dolandıran Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Arnavutluk polisi tarafından yakalandı
11:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğindeki devlet erkanı Anıtkabir'de
10:59 Mahkeme, imam hatiplilere "sapık" diyen Gülşen'in Beyaz Magazin sunucuları hakkında istediği tedbir talebini kabul etti
10:48 Muhalefeti sarsan sözler! Abdullah Gül'ün CHP'li milletvekiliyle adaylık diyalogu ortaya çıktı
10:37 Irak'ta kanlı gece! En az 20 kişi öldü
10:37 Serenay Sarıkaya'dan yılan dansı
10:18 Dolar/TL kuru güne 0.01 yükselerek başladı
10:10 Adana'da 5 yaşındaki kızı kaçıran bir kişi, üstüne 14 yaşındaki bir çocuğu rehin alsa da kurtulamadı! Zanlıdan tepki çeken savunma
10:08 Dudak uçuklatan servet! Hintli milyarder dünyanın en zenginleri listesinde üçüncü sıraya yükseldi
09:38 Vali Yerlikaya, 1.Ordu Komutanı Sivri ve İBB Başkanı İmamoğlu 30 Ağustos nedeniyle Taksim Meydanı'na çelenk bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2022 12:40:45. #1.13#
SON DAKİKA: Terör örgütü DEAŞ, Kerkük'te iki genci kaçırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement