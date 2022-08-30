Terör örgütü DEAŞ, Kerkük'te iki genci kaçırdı

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul , Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.????

Açıklamada, teröristlerin saldırıda köy sakini iki genci kaçırdığı ve nereye götürdükleri hakkında bilgi edinmedikleri ifade edildi.

Kaynak: AA

Kerkük, Irak, Güncel, Son Dakika

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