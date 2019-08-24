Son Dakika Haberleri: Irak'ın Kerkük kentinde uyuşturucu operasyonu
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Irak'ın Kerkük kentinde uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Irak'ın Kerkük kentinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Irak'ın Kerkük kentinde uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Irak'ın Kerkük kentinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada gelen ihbarlar üzerine kentin Feylak semtinde düzenlenen operasyonda 4 kişinin yakalandığını ifade etti.

Zanlıların üzerinde uyuşturucu madde bulunduğunu belirten Kemal, baskın mahallinde uyuşturucu yapımında kullanılan bazı maddelerin de ele geçirildiğini kaydetti.

Kemal, zanlıların soruşturmalar tamamlandıktan sonra mahkemeye sevk edileceklerini söyledi.

Kerkük, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 03:34 Kaynak: AA
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