Irak'ın Kerkük kentinde uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Gözaltına alınan 2 kişinin yapılan resmi işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildiğini bildiren Kemal, Kerkük'te uyuşturucu kullanımı ve kaçakçılarının sayısındaki artışın endişe verici olduğunu ifade etti.

Kemal, söz konusu semte gelen bir ihbarı değerlendiren polisin 2 kişinin bulunduğu adrese düzenledikleri baskında 2 kilogram uyuşturucu maddesini de ele geçirdiklerini kaydetti.

Kerkük polisi müdürü Ali Kemal , AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent merkezindeki Panca Ali semtinde bir eve düzenlenen baskında 2 kişilik uyuşturucu çetesinin çökertildiğini söyledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka görülen 5 ilimizi paylaştı

Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu! Ağaran Şelalesi böyle taştı

İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi

Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı

Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil