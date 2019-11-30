Son Dakika Haberleri: Irak'ın Kerkük kentindeki patlamalarda 16 kişi yaralandı
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Irak'ın Kerkük kentindeki patlamalarda 16 kişi yaralandı

6 saat önce

Irak'ın Kerkük kenti Kerkük'ün Ahmed Ağa Çarşısı'nda meydana gelen patlamanın ardından alınan güvenlik önlemleri Güvenlik güçlerinin patlama yaşanan bölgeye emniyet şeridi çekmesi Patlamada hasar gören araçların incelenmesi Irak'ın Kerkük kent merkezinde eş zamanlı meydana gelen 3 patlamada 16...

Irak'ın Kerkük kenti

Kerkük'ün Ahmed Ağa Çarşısı'nda meydana gelen patlamanın ardından alınan güvenlik önlemleri

Güvenlik güçlerinin patlama yaşanan bölgeye emniyet şeridi çekmesi

Patlamada hasar gören araçların incelenmesi

Irak'ın Kerkük kent merkezinde eş zamanlı meydana gelen 3 patlamada 16 kişi yaralandı.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Kerkük'ün Ahmed Ağa Çarşısı'nda 2, Domiz semtinde 1 el yapımı bomba art arda patlatıldı.

Bombaların daha önce yere döşendiği, sivillerin yoğunlukta yaşadığı bölgelerin hedef alındığı kaydedildi.

Söz konusu saldırıyı henüz kimse üstlenmezken, buna benzer saldırıları daha önce terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Irak'ın Kerkük kentindeki patlamalarda 16 kişi yaralandı

Kerkük, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 03:16 Kaynak: AA
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